Beziehungen im Vergleich – Schweizer Liebespaare sind europaweit am glücklichsten Die Schweiz belegt in Europa einen Spitzenplatz bei Beziehungen. Nur ein Land fällt deutlich vom allgemein hohen Durchschnitt ab.

Schweizer Paare geben ihren Beziehungen im Schnitt 8,6 von 10 Punkten. Das bedeutet einen Spitzenplatz in Europa. (Symbolbild) Foto: Keystone/PETER KLAUNZER

Mit Note 8,6 von 10 sind die Liebesbeziehungen in der Schweiz die besten in Europa – ex aequo mit Irland, Malta, Slowenien und Österreich. Der Durchschnitt in Europa liegt bei der Note 8.

Anders sieht es jedoch bei den Bulgaren aus. Mit 6,6 sind sie die einzigen in der Umfragestatistik des Europäischen Statistischen Amts Eurostat mit einem Wert unter 7. Ebenfalls nicht allzu prickelnd empfinden Türken, Griechen und Serben ihr Liebesleben. Sie geben ihren Beziehungen Noten von 7 bis 7,4.

Bei den Senioren ist die Verteilung leicht anders. Hier führen die Skandinavier die Rangliste an mit Dänemark (9,1), Schweden und Norwegen (je 9) auf dem Siegertreppchen.

Finanzielle Situation ausschlaggebend für Zufriedenheit

Mit ihrer Gesamtsituation am zufriedensten sind gemäss Eurostat-Aufstellung vom Donnerstag Finnen und Österreicher, beide mit Note 8,1. Mit Abstand am ärgsten stinkt das Leben den Türken, die ihrer Situation eine Note von 5,5 geben. Nicht viel mehr Lebensfreude empfinden Serben (5,6) und Bulgaren (5,8). Schweizer geben ihrer Lebenssituation die Note 7,7, was aber auch nur leicht über dem europäischen Durchschnitt von 7,4 liegt.

Die Zufriedenheit mit dem Leben und der Liebe korreliert naturgemäss mit der finanziellen Situation. Ganz und gar nicht davon begeistert sind die Serben, Türken und Bulgaren mit Noten zwischen 4,5 und 4,7. Die wenigsten Geldsorgen plagen dagegen die Skandinavier: In allen nordischen Ländern wird die finanzielle Situation im Schnitt mit 7,2 bis 7,5 Punkten bewertet. Schweizer geben ihren materiellen Umständen eine nörglerische 6,8.

( SDA/step )