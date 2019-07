Schweizer Frauenzimmer

Entdecken Sie die ganze Homestory von Victoria Steiner

4 — Die Designerin Isabelle Gatzen

«See right through me», «Hook me up» oder «Don’t screw with me» sind nicht etwa Popsongs, sondern die Namen von Möbeln und Dingen der Designerin Isabell Gatzen. In ihrem charmanten Zürcher Reich empfängt sie uns mit einem strahlenden Starlächeln, cool gekleidet in einen Overall im Eighties Style. «Das Leben als Designerin ist leider nicht mehr so glamourös wie in den 80er-Jahren, als Designstars wie Philipp Starck reich und berühmt wurden», lacht sie achselzuckend. Doch sie liebt ihren Beruf trotzdem, und das mit grosser Leidenschaft.

Die Dreizimmerwohnung ist aufgeteilt in Wohnzimmer, Schlafzimmer und Arbeitszimmer. Letzteres ist Büro und Atelier in einem. Spannend an ihrem Beruf findet Isabell Gatzen, dass sie mit ganz unterschiedlichen Menschen auf der ganzen Welt zu tun hat. Sie arbeitet für verschiedene Firmen, hat eine eigene Designagentur und produziert Editionen für ihre neue Firma Atlas.

5 — Die Unternehmerin Mia Vadasz

Als im Altstadthaus ihrer früherer Wohnung ein kleines Ladenlokal frei wurde, war dies der Auslöser für das Paar Mia und Sebastiaan Vadasz ihren Traum von Selbstständigkeit und einem eigenem Geschäft zu verwirklichen. Sie kündigten ihre Jobs und gründeten den Conceptstore Townhouse. In den ersten zwei Jahren stand das Paar sechs Tage in der Woche im Laden und kümmerte sich um das Produktangebot. Dieses wollten sie von Anfang an so eigenständig wie möglich gestalten. Mit Erfolg, etwa drei Jahre nach dem Townhouse kam das Herrengeschäft Pelikamo dazu. Auch dort schufen Mia und Sebastiaan ein Angebot, das zu 95 Prozent aus eigenem Design, «No Labels» und Eigenproduktionen bestand. «Da wir beide keinen Designhintergrund haben, setzten wir von Anfang an auf Dinge, die wir selbst gern haben: Kleider, die wir anziehen möchten, unsere Lieblingsbücher oder Accessoires, die wir lieben», erklären Mia und Sebastiaan ihr Erfolgsrezept. Als Mutter arbeitet Mia auch viel zu Hause. Dafür hat sie ein grosszügiges Arbeitszimmer eingerichtet: der filigrane Tisch ist von Egon Eiermann, eine schlichte Korpuskommode und ein bequemer Stuhl von Hans Wegner.

6 — Die Architektin Gabriele Frei Friedrich

Das Pavillonhaus in dem Gabriele Frei Friedrich wohnt und arbeitet ist ursprünglich vom Schweizer Architekten Pierre Zoelly 1969 als Prototyp für ein Systemhaus gebaut. Es stellte der Architektin genau die Herausforderung, die sie besonders liebt, nämlich die Möglichkeit für ein spannendes Renovations- und Anbauprojekt. So konnten sie und ihr Mann das Haus nicht zuletzt deswegen erwerben, weil sie ein respektvolles Konzept für den Erhalt und die Erweiterung der Architektur vorlegten. Das Haus besteht aus verschiedenen modularen Pavillonkomplexen, die jeweils für die unterschiedlichen Wohnbereiche Raum bieten. Dadurch und mit der gelungenen Kombination von Strenge und Sinnlichkeit mutet es japanisch an und bietet trotz der Offenheit auch viel Geborgenheit und Platz für Persönliches. Gabriele Frei hat die ursprüngliche Wohnfläche mit diskreten Erweiterungen und einem Anbau fast verdoppelt. Auch hat sie Räume geöffnet und somit vergrössert, der Korridor wurde zur Hauptachse mit neuen, an ihn angegliederten Bädern. Eine zweite Etage entstand mit einem sich diskret verbergenden Anbau, dort befindet sich das Atelier der Architektin, die dadurch ihren Doppeljob als Mutter und Berufsfrau einfacher wahrnehmen kann.