Zu viel Platz im neuen Verwaltungspalast

Es ist ein grosse, nein, eine riesige Kiste. Fast 400 Millionen Franken hat der Bund in den letzten sechs Jahren am Randdes Berner Breitenrainquartiers verbaut. In drei Gebäuden entstand eine Nutzfläche von rund 60'000 Quadratmetern, das entspricht etwa neun Fussballfeldern. Nie hat das Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL) ein teureres Projekt bewältigt.