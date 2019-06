Wo bleibt die Rechtssicherheit?

Der Jemen-Krieg hat zur gegenwärtig grössten humanitären Katastrophe geführt. Weltweit. Verschiedene Kriegsparteien kämpfen gegen Regierungstruppen, IS, al-Qaida und Nachbarstaaten wie Saudiarabien und der Iran mischen aktiv mit. So viel ist klar: In der neutralen Schweiz will niemand etwas mit den verheerenden Bombardierungen und dem so verursachten Elend in der jemenitischen Zivilbevölkerung zu tun haben.