«Wir sehen uns um 10.30 Uhr»

Um 10.30 Uhr ist der Startschuss für den Klimastreik am Bahnhofplatz in Lausanne. Zum Jubiläum der Bewegung climatestrike.ch ist auch Greta Thunberg dabei.

Ein Mitglied der Waadtländer Klimabewegung bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, dass die junge Umweltaktivistin nach Lausanne komme. «Sie wird sicher auch eine Rede halten», sagte der Sprecher auf Anfrage.

Der Klimastreik ist ein Zwischenstopp auf dem Weg ans WEF. Bei der Protest-Wanderung wird sie jedoch nicht teilnehmen, wie am Donnerstag bekannt wurde. Letztes Jahr verbrachte die Klimaaktivistin die Nächte in Graubünden jedoch in einem Zelt im «Arctic Basecamp». Damals verschickte sie auf Twitter eine Grussbotschaft bei minus 15 Grad.