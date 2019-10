Bis die IS-Flagge über Zürich weht

Das schwarze Banner mit dem Bekenntnis zu Allah in weisser Schrift zog viele Schweizer Islamisten in den Bann. Einer von ihnen soll sich gewünscht haben, dass die IS-Flagge auch über Zürich wehe. Diesen Wunsch – so glauben Antiterrorspezialisten des Bundes – hat ein junger Schweizer geäussert, der die Terrororganisation Islamischer Staat von innen kennt. Nach Informationen des Tamedia-Recherchedesks soll Vedad*, der bislang einzige verurteilte männliche Syrien-Rückkehrer aus Winterthur, dieser Hoffnung in klandestinen Gesprächen Ausdruck gegeben haben.