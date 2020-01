Wer soll die günstigen Wohnungen bekommen?

Wie funktioniert ein Vorkaufsrecht?

Steht ein Grundstück zum Verkauf, kann es eine Gemeinde oder ein Kanton zum selben Preis kaufen, zu dem es der Höchstbietende gekauft hätte. Der Verkäufer erleidet keine Einbusse.

Ein solches Vorverkaufsrecht ist ein grosser Eingriff in die freie Marktwirtschaft. Wie begründen es die Befürworter?

Die Bahnunternehmen haben das Land vor langer Zeit erhalten, um darauf eine Infrastruktur zu bauen, die der Allgemeinheit zugute kommt. Sie haben es gratis erhalten oder zu einem günstigen Preis. Wenn Gemeinden oder Genossenschaften darauf bauen, dient das Grundstück weiterhin einem gemeinnützigen Zweck.

Was kostet die Initiative den Bund?

Heute profitiert der Bund davon, dass er über seinen sogenannten Fonds de Roulement Genossenschaften Darlehen vergibt: Er erhält Geld dafür, dass er ein Darlehen aufnimmt, und er erhält Geld dafür, dass er es vergibt.Das Geld nimmt er zu einem Satz von minus 0,5 Prozent auf und vergibt es zu 1 Prozent. In den letzten zehn Jahren war die Bilanz nicht ganz so positiv: Zwar nahm er auch in diesen Jahren aus den Zinsen 12 Millionen mehr ein, es fielen aber auch Verwaltungskosten von 14,5 Millionen an.

Der Bund musste allerdings erst grosse Summen in den Fonds einschiessen und muss ihn wohl auch weiter äufnen, wenn die Initiative angenommen würde – auch wenn der Gegenvorschlag des Bundesrats, den Fonds um weitere 250 Millionen aufzustocken, nur dann gilt, wenn das Volksbegehren abgelehnt wird. Aber: Wenn Genossenschaften und Gemeinden alleine nicht 10 Prozent aller neuen Wohnungen erstellen könnten, müsste allenfalls der Bund selber zu bauen beginnen. Mit unbestimmten Kostenfolgen.

Wer bekommt die gemeinnützigen Wohnungen?

Das entscheiden die Genossenschaften und Stiftungen, welche die Wohnungen bauen. Sie vergeben sie nach ihren eigenen Vorgaben. Dabei schauen sie auf das Einkommen und wie viele Personen in einer Wohnung leben, aber auch auf eine gute Durchmischung. So wollen sie verhindern, dass wie in anderen Ländern ganze Siedlungen nur von Personen bewohnt werden, die wenig verdienen oder auf staatliche Unterstützung angewiesen sind.

Wie lange soll die 10-Prozent-Quote gelten?

Sie soll immer gelten. Wenn aber über die ganze Schweiz der Anteil von gemeinnützigen Wohnungen bei 10 Prozent liegt, ist das System nach Ansicht der Initianten im Gleichgewicht, und es braucht keine ausserordenlichen Massnahmen mehr.

Wer sind die Befürworter und die Gegner der Initiative?

Grüne, SP und Gewerkschaften unterstützen die Initiative, alle anderen Parteien, die Wirtschaftsverbände sowie der Bundesrat lehnen sie ab.