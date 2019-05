«Weltwoche» schaltet nach Angriff Polizei ein

Der Chefredaktor und SVP-Nationalrat bestätigte gegenüber dem Online-Portal Nau.ch den Farbangriff und spricht von einem «Angriff auf die Medienfreiheit». Er vermute einen linken Angriff auf die Redaktion. Alex Baur zeigte am Donnerstagmorgen auf einem Foto vor dem Eingang den Mittelfinger und twitterte dazu: «Die offenbar konzertierten Terrorattacken gegen meine Person und die Weltwoche laufen weiter. Jetzt liegt die Sache definitiv bei der Polizei.» Laut dem Online-Portal hat Roger Köppel Strafanzeige eingereicht. Alex Baur hat den Stinkefinger-Tweet inzwischen gelöscht, weil «es unanständig ist, den Finger so zu zeigen, auch wenn man gerade von der Empörung übermannt wird», wie er in den sozialen Medien schreibt. Aber das Netz vergesse eh nie.