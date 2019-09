Website des Bundes verletzt die eigenen Datenschutz-Vorgaben

Datenschutzgesetz wird überarbeitet

Zahlreiche Schweizer Website-Betreiber haben ihre Datenschutzhinweise überarbeitet, seit im Mai 2018 die neue Datenschutzverordnung der EU in Kraft getreten ist. Die Schweizerische Bankiervereinigung etwa informiert sehr detailliert darüber, in welcher Form Informationen über Benutzer gespeichert werden. Meistens nutzen Websites dafür sogenannte Cookies: Textdateien, die auf dem Computer des Besuchers abgelegt werden und zum Beispiel speichern, wann der letzte Seitenaufruf stattfand, wie lang die Verweildauer war und so weiter.

Cookies erlauben es Dritten auch, einen Benutzer über mehrere verschiedene Websites hinweg zu verfolgen und diese Daten mit Informationen über Social-Media-Konten wie Facebook oder Twitter abzugleichen. Die Bankiervereinigung erklärt sehr genau Namen, Zweck und Speicherdauer der Cookies, welche ihre Website einsetzt, Nutzer können die meisten auch ablehnen. Solche Informationen bieten viele Schweizer Firmen und Organisationen, damit sie keine rechtlichen Risiken eingehen, wenn Internetnutzer aus dem EU-Raum auf ihre Seiten zugreifen.

Das Bundesparlament arbeitet derzeit an einer Revision des Schweizerischen Datenschutzgesetzes. Es soll dem neuen europäischen Recht gleichwertig sein, damit die EU es anerkennt und der Zugang von Schweizer Unternehmen auf den EU-Markt nicht behindert wird. Der Nationalrat wird sich am 24. September als Erstrat damit befassen. In Kraft treten wird es frühestens 2021.