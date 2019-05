Was bei den Abstimmungen den Ausschlag gegeben hat

Zwischbergen sagt dezidiert Nein

Die Schweizerinnen und Schweizer wollen ein strengeres Waffengesetz. Die grösste Zustimmung für die Gesetzesänderung kommt aus dem Kanton Waadt: Dort nehmen 71,6 Prozent der Stimmberechtigten die Vorlage an. Die meisten Kritiker schritten im Kanton Obwalden zur Urne: Dort liegt der Ja-Stimmenanteil bei 49,7 Prozent.

Weitaus grösser sind die Unterschiede auf Gemeindeebene: Die höchsten Zustimmungswerte werden in der Gemeinde Ennetbaden (AG) mit 84,5 Prozent Ja erreicht, gefolgt von Bogis-Bossey (VD) mit 83,7 und Lausanne (VD) mit 82,4 Ja-Stimmen. Am meisten Nein-Sager gibt es in der Gemeinde Zwischbergen (VS) mit 90,3 Prozent, gefolgt von Ederswiler (JU) mit 89,8 und Buseno (GR) mit einem Nein-Stimmen-Anteil von 86 Prozent.

Die Stimmbeteiligung war mit 46 Prozent normal hoch. Prozentual am meisten Leute nahmen in der Gemeinde Lohn (SH) an der Abstimmung teil: 75,1 Prozent. Hoch war die Stimmbeteiligung auch in Rüdlingen (SH) mit 74,5 sowie in Casti-Wergenstein (GR) mit 73,8 Prozent der Stimmberechtigten. mbb