Warum das Parlament Laubers Wiederwahl hinausschiebt

Uster selbst stellt sich als Aufsichtspräsident dar, der sich stärker einmischt als sein Vorgänger Niklaus Oberholzer. «Die Änderung im Präsidium hat einen Paradigmenwechsel in der Aufsicht mit sich gebracht. Das ist der Grund für den Streit», sagt der Berner Ständerat Hans Stöckli, der die zuständige GPK-Subkommission präsidiert. Es gehe beim Konflikt nicht nur um den Fifa-Komplex – «es geht tiefer». Auch deshalb wollen die beiden GPK bei der BA und AB-BA nun eine Inspektion durchführen.

Usters Auftritt kommt in den politischen Gremien nicht nur gut an. Mehrere Quellen sagen, der normalerweise nüchterne Anwalt habe während der Hearings der letzten Tage einen emotionalen, teilweise dünnhäutigen Eindruck hinterlassen. Auch Usters Attacke gegen Laubers Glaubwürdigkeit sorgte für Kritik. Hans Stöckli sagte es so: «Selbstverständlich ist es schwierig, zu verstehen, wie sich jemand nicht mehr an ein solches Treffen erinnern kann. Das gibt uns aber noch kein Recht, zu sagen, dass er gelogen hat.»

So wie der SP-Mann sieht es die Mehrheit der Parlamentarier, die Lauber in den letzten Tagen im Zimmer 286 haben reden hören: Man fragt sich, wie es sein kann, dass er (und die drei weiteren Teilnehmer) sich an das ominöse dritte Treffen nicht erinnern können. Deshalb den Stab über den Bundesanwalt brechen? Das ginge zu weit. Ihn jetzt wählen? Das ginge zu schnell.