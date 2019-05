Waffengesetz-Gegner verbreiten falsche Zahl

Nur ein Ja garantiere, dass die Schweiz Mitglied des gemeinsamen europäischen Grenzraums Schengen bleibe. Diese Aussage steht im Zentrum der Kam­pagne für das neue Waffengesetz. Sie kommt an: In der letzten Tamedia-Umfrage zur Abstimmung vom Sonntag gaben 60 Prozent der Befürworter an, dass der Verbleib bei Schengen für sie das wichtigste Argument sei.