Volk hat das letzte Wort zum E-ID-Gesetz

So funktioniert die E-ID

Der elektronische Identitätsnachweis ist eine Identitätskarte für die digitale Welt. Will jemand eine E-ID, muss er sich an einen staatlich anerkannten Identitätsdienstleister (IdP) wenden. Der IdP leitet den Nutzer an das Informationssystem des Bundesamtes für Polizei (Fedpol) weiter. Dieses stellt den Namen, das Geschlecht, das Geburtsdatum und weitere Identifizierungsdaten zur ­Verfügung und übergibt sie dem IdP. Die Daten werden dann auf ein Mobil­telefon oder eine Chipkarte übertragen.

Fortan kann sich die Nutzerin damit im Internet identifizieren. Onlineplatt­formen – staatliche und private – haben nun die Garantie, dass es sich bei einer ­bestimmten Person auch wirklich um diese Person handelt. Ein Beispiel: Kauft jemand bei den SBB ein Seniorenticket, wissen die SBB, ob diese Person das dafür nötige Alter erreicht hat.

Die E-ID ist freiwillig und soll nicht vom Staat vorgeschrieben werden. Mit ihr sollen Identitätsklau und Manipulationen im Internet verunmöglicht werden. (tiw)