Vizepräsident der SVP Wägital tritt nach Hitler-Post zurück

Der Vizepräsident der SVP-Ortspartei Wägital tritt nach einem auf Adolf Hitler anspielenden Facebook-Eintrag aus der SVP aus. Dies hatte der Kantonalpräsident, unter Androhung eines Ausschlusses der Ortspartei, gefordert.

Der Vorstand der SVP Wägital teilte am Montag mit, dass er am Sonntag an einer ausserordentlichen Vorstandsitzung vom sofortigen Parteiaustritt des Vizepräsidenten Kenntnis genommen habe. Die Ortspartei Wägital sei enttäuscht über den Entscheid des Vizepräsidenten, denn sie sei weiterhin der festen Überzeugung, dass er sich nichts habe zu Schulden kommen lassen.