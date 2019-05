Viola Amherd warnt vor «aggressiven» Spionen Putins

Erfolgreich ins Visier genommen hatten Putins Militärspione internationale Dopingjäger, welche in Lausanne tagten. Da kam es zu Datenabflüssen. Ein weiterer Angriff durch die zum Teil identischen Agenten auf Chemiewaffen-Spezialisten in Den Haag und im Labor Spiez im Berner Oberland scheiterte. Die niederländische Behörde konnte das GRU-Team dank Erkenntnissen des NDB bereits in Den Haag stoppen.

Die russische Botschaft in Bern hatte die damaligen Berichte in der «SonntagsZeitung» und in dieser Zeitung, deren Inhalt nun durch den NDB-Lagebericht offiziell bestätigt wird, als «Erfindung» bezeichnet. Via einen Artikel in der «Weltwoche» zweifelten die Russen auch die damals ebenfalls publizierte hohe Zahl russischer Agenten der Schweiz an, obschon damals erst von einem Viertel aller akkreditierten Diplomaten Russlands die Rede war. Nun schreibt der NDB, dass es gar ein Drittel sei. Der Unterschied dürfte damit zusammenhängen, dass einmal ebenfalls angemeldete Partnerinnen der offiziellen Vertreter aus Putins Herrschaftsgebiet mitgezählt wurden und einmal nicht.

Russland hat derzeit für die Botschaft in Bern und sein Genfer Konsulat 73 Diplomaten mit insgesamt 32 Partnerinnen sowie 2 Diplomatinnen akkreditiert. Zusätzlich entsendet es eine grosse Anzahl Vertreter direkt an die UNO in Genf. «Die Schweiz dürfte heute in Europa einer der wichtigsten Standorte der russischen Nachrichtendienste sein», folgert der NDB.