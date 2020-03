In der Risikogruppe Senioren sind besonders gefährdet durch das Coronavirus. Wie gehen sie damit um? Eines scheint alle zu verbinden: Angst haben sie eigentlich nicht. Christoph Lenz , Philipp Loser

Ernst Borer wohnt im Alterszentrum Weiherweg in Basel, ist 91 Jahre alt und bleibt trotz Coronavirus gelassen. Foto: Kostas Maros

«Ich bin selbst 72 Jahre alt, ich bin in kultureller Hinsicht mit vielen älteren und alten Menschen in Kontakt. Wir vernehmen zurzeit vor allem, was wir Menschen über 65 alles nicht mehr dürfen und sollten – eigentlich wird uns alles verboten. Die älteren Menschen fühlen sich bedroht von Isolation und absoluter Ereignislosigkeit. Sie fürchten sich vor zusätzlichen Depressionen.»