Unser Steuersystem ist ungerecht

Am deutlichsten wird dies bei der Unterscheidung zwischen Kapitalerträgen und Kapitalgewinnen. Kapitalerträge entstehen, wenn eine Anlage regelmässig Geld abwirft – zum Beispiel Zinsen auf einem Konto. Kapitalgewinne dagegen sind der Profit aus dem Verkauf von Anlagen, zum Beispiel Aktien. Diese sind komplett steuerfrei (zumindest für Privatpersonen). Diese Unterscheidung beschäftigt nicht nur Heerscharen von Jurist*innen, sondern kostet den Schweizer Staat viel Geld. 73 Milliarden steuerfreie Gewinne erhielten Privathaushalte im Jahr 2017. Zum Vergleich: Die gesamten Ausgaben des Bundes im gleichen Jahr beliefen sich auf 68 Milliarden.

Und auch bei den Kapitalerträgen wird die Steuerpflicht oft umgangen. Zum Beispiel mit dem Kapitaleinlageprinzip, das mit der USR2 eingeführt wurde. Solange ein Unternehmen sogenannte Agio-Reserven hat, kann es Dividenden aus diesen bezahlen – und die Aktionäre bezahlen keinen Rappen Steuern. Auch hier Steuerausfälle in Milliardenhöhe.

«Vermögen sind in der Schweiz äusserst ungleich verteilt.»

Sogar wenn die Firma keine entsprechenden ­Reserven hat, muss nicht unbedingt das ganze ­Kapitaleinkommen versteuert werden. Dafür sorgt die Teilbesteuerung: Wer mehr als 10 % der Aktien einer Firma besitzt, erhält einen Rabatt von bis zu 50 %. Das ist ungerecht und willkürlich. Stellen Sie sich vor, Ihr Lohn würde nur halb besteuert. Für vermögende Personen ist genau dies der Fall.

Steuerausfälle durch diese Privilegien kosten Bund, Kantone und Gemeinden viel Geld. Aber nicht nur das, sie sind auch ungerecht. Nur sehr wenige Personen profitieren davon. Vermögen sind in der Schweiz äusserst ungleich verteilt, und für die Kapitaleinkommen gilt dies in noch stärkerem Mass: Je reicher jemand ist, desto eher wird das Geld in Aktien und ähnlichen Geldanlagen investiert, statt auf dem Konto zu liegen. In erster Linie profitieren darum die Allerreichsten von Steuerprivilegien. Wer arbeitet, muss dagegen jeden Franken Lohn versteuern.

Dabei sollte es doch genau umgekehrt sein: Wer Geld fürs Reichsein erhält, darf auch anständig Steuern bezahlen – durchaus auch mehr als jemand, der für das gleiche Geld arbeiten muss. Wer jeden Tag für einen mageren Lohn arbeiten muss, soll entlastet werden.