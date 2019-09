Uni-Rektor Michael Hengartner geht zur ETH

Hengartner wird sein neues Amt am 1. Februar 2020 beginnen, wie der Bundesrat mitteilt. Der Wurmforscher amtet seit 2016 zudem als Präsident von swissuniversities.

Beth Krasna bleibt Interims-Präsidentin

Michael Hengartner wuchs in Québec City auf. Er ist schweizerisch-kanadischer Doppelbürger und studierte in Québec City an der Université Laval Biochemie. Er promovierte 1994 am Massachusetts Institute of Technology im Labor von Nobelpreisträger H. Robert Horvitz . Danach leitete er bis 2001 eine Forschungsgruppe am Cold Spring Harbor Laboratory in den USA. Im Jahr 2001 wurde er auf die neu eingerichtete Ernst-Hadorn-Stiftungsprofessur am Institut für Molekulare Biologie der Uni Zürich berufen. Von 2009 bis 2014 war der 53-Jährige Dekan der Mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät.

Seit April 2019 und bis Ende Januar 2020 amtet Vizepräsidentin Beth Krasna ad interim als Präsidentin des ETH-Rats. Bundesrat Parmelin hatte eine Findungskommission eingesetzt, die Stelle war öffentlich ausgeschrieben worden. Gemäss Mitteilung hatten sich insgesamt 29 Personen um das Amt beworben.