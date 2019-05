Überraschende Einladung: Trump empfängt Maurer im Weissen Haus

Dem Vernehmen nach hat man es schon länger versucht. Jetzt hat es geklappt. Ueli Maurer hat kurzfristig eine Einladung von US-Präsident Donald Trump bekommen. Am Donnerstagmorgen Schweizer Zeit fliegt er in die USA. Maurers Pressestelle sagte am Mittwochabend auf Anfrage lediglich: «Präsidialbesuche werden zu gegebener Zeit kommuniziert.»