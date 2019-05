Tabubruch: FDP will mit Verboten das Klima retten

Es ist ein ehrgeiziger Plan: Nur vier Monate gibt Petra Gössi ihrer FDP Zeit, um zu definieren, was freisinnige Klima- und Umweltpolitik bedeutet. In nur vier Monaten soll gelingen, was die Partei zuvor jahrzehntelang verpasst hat. Mitglieder befragen, auswerten, umsetzen, absegnen: Die Präsidentin zieht diesen Zeitplan in vier Phasen strikt durch, seit sie im Februar angekündigt hat, die FDP grüner machen zu wollen.