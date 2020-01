SVP-Präsidium: Salzmann kandidiert nicht – Heer vorerst einziger Bewerber

Per Post übermittelte Kandidaturen könnten bis am Montag, 3. Februar, bei der Findungskommission eintreffen, erklärte Baader am Freitag auf Anfrage der. Anschliessend will die Kommission «voraussichtlich» die gemeldeten Kandidaten bekanntgeben. Ab Mitte Februar werden laut Baader die Gespräche mit den Bewerbern geführt.

Am Dienstag hatte die Parteileitung der Zürcher SVP Heer als bisher einzigen Bewerber offiziell bei der Findungskommission angemeldet. Heer habe die SVP des Kantons Zürich während sieben Jahren sehr erfolgreich geführt. Sein Leistungsausweis lasse sich sehen, während Heers Präsidium sei die Kantonalpartei bestens aufgestellt gewesen.

Werner Salzmann kandidiert nicht

Die Suche nach einem Nachfolger für Rösti gestaltet sich schwierig. Für das zeitintensive und unbezahlte Amt hagelte es seit Dezember reihum Absagen. Abgewinkt haben namentlich die Bündner Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher, Fraktionschef Thomas Aeschi (ZG) und die Thurgauer Nationalrätin und Unternehmerin Diana Gutjahr.

Aus dem Rennen genommen haben sich diese Woche auch der Zürcher Nationalrat und Banker Thomas Matter und Werner Salzmann, Berner Ständerat und Präsident der bernischen SVP. «Die Priorität für dieses Amt liegt nicht bei mir», erklärte Salzmann gegenüber «SRF». «Deshalb habe ich mich nicht bei der Findungskommission gemeldet.» Salzmann zählte zuletzt zu den meistgenannten Favoriten.

Warten auf Dettling und Glarner

Die Katze noch nicht aus dem Sack gelassen hat mit Marcel Dettling einer der meistgenannten Anwärter auf das SVP-Präsidium. Auch der frischgebackene Aargauer SVP-Kantonalpräsident und Nationalrat Andreas Glarner hat Ambitionen durchblicken lassen.

Sollte Heer einziger Bewerber bleiben, steht längst nicht fest, ob ihn die Partei tatsächlich offiziell portieren wird. Sollte er den Ansprüchen der Kommission nicht genügen, könnte diese durchaus eigene Vorschläge machen.

Neben Baader als Präsident gehören der Findungskommission alt Regierungsrat Ernst Hasler (AG), Fraktionspräsident Thomas Aeschi, Nationalrat Jean-Pierre Grin (VD), Regierungsrätin Michèle Blöchliger (NW), alt Nationalrat Toni Brunner (SG) sowie der ehemalige SVP-Generalsekretär Martin Baltisser an.

Die Wahl der neuen Präsidentin oder des neuen Präsidenten der SVP Schweiz findet dann an der ordentlichen Delegiertenversammlung der SVP Schweiz vom 28. März in Basel statt.