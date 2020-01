SVP-Hardliner im Aufwind – und die Weltwoche lanciert Maurer

«Unsere Leute wollen einen harten Kurs, mit Nettigkeiten kann man nur verlieren.» Mauro Tuena, SVP-Nationalrat

Dann kam der Mittwoch: Der als gemässigt geltende Aargauer Grossrat Rolf Jäggi unterlag dem knallharten, national bekannten Asylpolitiker Andreas Glarner. Das Votum der über 300 Delegierten für den Nationalrat war überraschend deutlich: Der Hardliner aus Oberwil-Lieli wurde mit fast doppelt so vielen Stimmen wie sein Konkurrent zum neuen Kantonalpräsidenten gewählt.

Deutlicher Fingerzeig

Das sei ein deutliches Zeichen der Basis, ist SVP-Nationalrat Mauro Tuena überzeugt: «Unsere Leute wollen einen harten Kurs, mit Nettigkeiten kann man nur verlieren.» Tuena verweist auf die schmerzlichen Erfahrungen der SVP im Kanton Zürich: Sowohl bei den Gemeinderats- als auch bei den Kantonsratswahlen habe man verloren, weil man sich zu stark bei den anderen bürgerlichen Parteien angebiedert habe. Er sei froh um diesen deutlichen Fingerzeig aus dem Aargau.

Auch SVP-Übervater Christoph Blocher wies seine Frauen und Männer am Mittwochabend in die Schranken. In einem Interview mit Radio SRF sprach er Klartext: Es seien in der Regel Faulpelze, die von der SVP mehr Kompromissbereitschaft wünschten: «Wenn sie einfach das machen, was die anderen machen, müssen sie nicht arbeiten.»

«SVP muss angreifen»

Und was bedeutet dies für die derzeit laufende Suche nach einem neuen Präsidenten? Eine Eigenschaft stellt Blocher in den Vordergrund: Er müsse nicht nur politisieren, sondern auch führen können. Und wie soll diese Führung aussehen? Für Glarner und den überwiegenden Teil der Aargauer SVP ist die Stossrichtung klar: Die SVP muss wieder angreifen und die Probleme beim Namen nennen. «Wir müssen wieder dorthin schauen, wo andere wegschauen», ergänzt Tuena.