SVP warnt vor UNO Umweltpakt – und räumt Fehler ein

Als Beleg zitiert die SVP den Vorentwurf des Pakts, der ein ganzes Bündel an Massnahmen enthält. Dazu gehört etwa eine Stärkung des Verursacherprinzips, indem künftig jene die Kosten für die Prävention und Sanierung von Umweltschäden tragen müssen, die dafür verantwortlich sind. Auch darf etwaiges Fehlen wissenschaftlicher Gewissheit kein Grund sein, Massnahmen zum Umweltschutz aufzuschieben. Schliesslich müssen die Vertragsstaaten die Umsetzung des Paktes durch nichtstaatliche Akteure und die Zivilgesellschaft fördern. Auch sehen sie davon ab, Regeln zu verabschieden, die dem Pakt widersprechen.

«Öko-Totalitarismus»

Die SVP spricht von «Öko-Totalitarismus», und sie befürchtet, dass der Gesamtbundesrat dem Umweltpakt zustimmen werde. Im Uvek, dem Departement der federführenden Umweltministerin Simonetta Sommaruga (SP), seien entsprechende Bestrebungen im Gang, so die SVP. Ihre Fraktion habe sich von einem Vertreter des Bundesamts für Umwelt (Bafu) «aus erster Hand» informieren lassen. Das Abkommen beinhaltet laut SVP Soft Law, das zwar rechtlich nicht verbindlich sei, sehr wohl aber politisch bindend – gleich wie der umstrittene Migrationspakt, über den das Parlament befinden wird.

In der Tat hat das Bafu die SVP-Fraktion ins Bild gesetzt – am 4. September, jenem Tag also, da die SVP ihr Communiqué veröffentlicht hat. Nur: Franz Perrez, der beim Bafu die Abteilung Internationales leitet, stellt den Sachverhalt anders dar: «Es finden keine Verhandlungen über den globalen Pakt für die Umwelt statt.» Eine Sprecherin des Uno-Umweltprogramms in Nairobi bestätigt, es gebe keinen solchen Pakt.

Falsch, so Bafu-Experte Perrez, sei deshalb die Aussage der SVP, Sommarugas Departement bereite den Boden vor für einen Beitritt. Der Vorschlag von Frankreich geniesse auch bei anderen Ländern kaum Unterstützung, resümiert Perrez. Gezeigt habe sich das bereits im Mai. Auch die Schweiz habe von Beginn weg unter anderem inhaltliche Vorbehalte dagegen gehabt. «Der Pakt ist international vom Tisch.» Das habe er, Perrez, nicht nur der SVP-Fraktion mitgeteilt, sondern auch der Aussenpolitischen Kommission (APK) des Nationalrats, und zwar am 2. September. APK-Präsidentin Elisabeth Schneider-Schneiter (CVP) bestätigt dies auf Anfrage.

Als Beleg präsentiert Perrez eine Resolution, welche die UNO-Generalversammlung am 30. August verabschiedet habe. Daraus geht hervor, dass die Staaten die Idee eines globalen Umweltpakts nicht weiterverfolgen. «Hätten sie es tun wollen, hätten sie nun beschlossen, Verhandlungen zu starten», sagt Perrez. Gescheitert ist das Vorhaben laut Beobachtern nicht zuletzt deshalb, weil Frankreich ein Abkommen durchsetzen wollte, das – anders als die SVP es darstellt – rechtlich verbindlich ist.