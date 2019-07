SVP-Miesch und Borer dürfen aufatmen

Die Bundesanwaltschaft wurde im Frühling 2018 aktiv, nachdem langenthalertagblatt.ch/Newsnetz über erklärungsbedürftige Geldflüsse zwischen Miesch und Borer berichtet hatte. Im Frühling 2015 hatte SVP-Politiker Miesch 4635 Franken vom damaligen Kasachstan-Lobbyisten Thomas Borer gefordert. Miesch begründete die Rechnungsstellung mit «Aktivitäten als Sekretär der Gruppe Schweiz - Kasachstan», die er aber nicht näher ausführte. Der Betrag entspricht exakt dem Wert eines SBB-Generalabonnements 1.Klasse. Als Bundesparlamentarier verfügte Miesch aber bereits über ein GA.

Das doppelte GA

Als langenthalertagblatt.ch/Newsnetz Borer und Miesch im Februar 2018 mit dieser 4635-Franken-Rechnung konfrontierte, stritten zunächst beide ab, dass zwischen ihnen je Geld geflossen sei. Erst als langenthalertagblatt.ch/Newsnetz ihnen das Gegenteil nachweisen konnte, gaben sie die Zahlung zu. Jetzt stellte Borer die Zahlung als Fehler seiner Buchhaltung dar. Übereinstimmend sagten Borer und Miesch nun, Miesch habe das Geld später zurückbezahlt.

Am 23. April 2018 beantragte die Bundesanwaltschaft beim Parlament wegen dieser Vorgänge die Aufhebung der Immunität von Alt-Nationalrat Miesch. Sie sah «einen hinreichenden Verdacht, um eine Strafuntersuchung zu eröffnen» – wegen möglicher Vorteilsannahme oder Sich-bestechen-Lassen. Die beiden zuständigen Parlamentskommissionen hörten Miesch an und hoben anschliessend seine Immunität auf. Die Immunitätskommission des Nationalrats begründete den Entscheid im September 2018 damit, dass «der Verdacht im vorliegenden Fall nicht zweifellos ausgeräumt werden konnte».

Überweisung war Vorschuss

Thomas Borer zeigte sich gestern in einer Medienmitteilung erfreut über die Einstellung der Ermittlungen: «Es ist ermutigend, dass in diesem Fall Gerechtigkeit über ‹Fake News› gesiegt hat.» langenthalertagblatt.ch/Newsnetz wirft Borer vor, «haltlose und gezielt falsch dargestellte Vorwürfe» verbreitet zu haben. In seiner Medienmitteilung führt Borer allerdings nicht näher aus, welche Fakten in der Berichterstattung falsch gewesen sein sollen. langenthalertagblatt.ch/Newsnetz hatte in ihren Beiträgen jeweils festgehalten, dass für Borer und Miesch die Unschuldsvermutung gilt.

Der NZZ zufolge spielte für die Bundesanwaltschaft das Rätsel des doppelten GA eine zentrale Rolle bei der Einstellung der Ermittlungen. Der zuständige Bundesanwalt geht gemäss NZZ davon aus, dass Borer Miesch im April 2015 die GA-Kosten für das folgende Jahr (2016) vorgeschossen hat. Christian Miesch «habe das in Rechnung gestellte GA dann tatsächlich eingelöst», zitiert die NZZ die Einstellungsverfügung. Warum Miesch das Geld im folgenden Jahr wieder an Borer zurückzahlte und warum Borer die erste Überweisung heute als Fehler seiner Buchhaltung darstellte, erschliesst sich aus dem NZZ-Bericht nicht.