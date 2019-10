SVP-Kampftruppe ignoriert Plakat-Urteil

Doch SVP-Nationalrat Walter Wobmann, Präsident des Egerkinger Komitees, denkt nicht daran, das Gerichtsurteil umzusetzen. «Wir entfernen die Plakate sicher nicht», kündigt er gegenüber dieser Zeitung an.

Das Egerkinger Komitee hat sich dem Kampf gegen die sogenannte Islamisierung verschrieben. Dazu hat es unter anderem die Minarett- und die Burkaverbotsinitiative lanciert. Am Montag hat es zudem quer durchs Land Hunderte Plakate gegen die FDP aufhängen lassen. «Die FDP schützt radikale Islamisten in der Schweiz!», heisst es drauf. Unter dem Slogan sind vier FDP-Exponenten abgebildet: Parteipräsidentin Petra Gössi, Fraktionschef Beat Walti sowie die Berner Nationalräte Christa Markwalder und Christian Wasserfallen. Dazu die Frage: «Wollen Sie solche FDP-Mitläufer wirklich wählen?»

Im Parlament fing es an

Das Sujet wurde auch in den sozialen Medien und im Internet verbreitet. Das Komitee begründet seine Anwürfe damit, dass die FDP am 10. September im Nationalrat eine SVP-Motion unter dem Titel «Stopp der Ausbreitung des radikalen Islams in der Schweiz!» abgelehnt hatte.

Ihre Klage wegen Persönlichkeitsverletzung haben die FDP und die vier Politiker beim Bezirksgericht Andelfingen eingereicht, in dessen Zuständigkeitsbereich das Komitee seinen Sitz hat. Die FDP-Politiker argumentieren, sie hätten bloss einen SVP-Vorstoss abgelehnt, sprächen sich aber nicht grundsätzlich gegen Massnahmen gegen Islamisten aus. Darum sei der Vorwurf falsch. Durch die Plakate würden sie «in ihrem gesellschaftlichen wie auch beruflichen Ansehen als politische Partei und Politiker beeinträchtigt».

«Innert 24 Stunden»

Das Gericht verpflichtet das Egerkinger Komitee, die Anti-FDP-Werbung per sofort zu stoppen. Bereits aufgehängte Plakate müssten «innert 24 Stunden entfernt werden», heisst es in der superprovisorischen Verfügung. Zudem muss das Komitee das Sujet auch im Internet und in den sozialen Medien löschen.