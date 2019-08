Ständeratskommission lehnt Burka-Initiative ab

Die SPK hat sich mit 8 zu 3 Stimmen bei einer Enthaltung gegen die Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot» ausgesprochen. Den indirekten Gegenentwurf nahm sie mit 7 zu 3 Stimmen bei 2 Enthaltungen an, wie die Parlamentsdienste am Mittwoch mitteilten. Der Ständerat wird in der Herbstsession darüber beraten.