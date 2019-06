Ständerat entscheidet über Frauenquote

Heute debattiert der Ständerat, ob er Frauenquoten in Verwaltungsräten und Geschäftsleitungen von börsenkotierten Aktiengesellschaften mit mehr als 250 Mitarbeitenden vorschreiben will. Betroffen wären rund 500 Gesellschaften. Sie müssten mindestens dreissig Prozent Frauen in ihren Verwaltungsräten und 20 Prozent Frauen in ihren Geschäftsleitungen aufweisen.