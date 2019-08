Sprechen wir endlich über Europa

In einem System mit funktionierenden demokratischen Institutionen zu leben, ist ein Privileg. Weisheit und Würde liegen in diesem System, wo sich zwei gleichberechtigte Parlamentskammern gegenseitig die Flausen austreiben, wo die exekutive Macht auf sieben Köpfe verteilt ist – und wo für das ultimative Korrektiv gar noch direktdemokratische Instrumente zur Verfügung stehen. Den Fortbestand dieses Systems zu gewährleisten, indem man an den ­Wahlen teilnimmt, ist Bürgerpflicht.

Die SVP hat es vielleicht

bereits geschafft, das Rahmenabkommen der öffentlichen Meinung als Teufelszeug einzubrennen.

Allerdings muss dafür auch das Angebot stimmen. Die Wählerinnen und Wähler müssen über die Prioritäten und Pläne der Kandidierenden Bescheid wissen. Und da schneidet der bisherige Wahlkampf leider defizitär ab. Denn ausgerechnet beim wichtigsten Thema, bei der Europapolitik, tappen wir als Wählende im Nebel. Mit Ausnahme der SVP haben die Bundesratsparteien offenkundig entschieden, unsere künftigen Beziehungen zur EU in ihren Kampagnen zu umschiffen.

Jahrelange Rechtsunsicherheit ist absehbar

Sicher, wichtig ist auch der Klimawandel, das Hauptthema von 2019. Dass von den Grünen bis zur FDP alle Parteien hier über Massnahmen und Lösungen räsonieren, ist erfreulich. Doch ist und bleibt der Klimawandel ein globales Phänomen. Ob der Kampf gegen die Erderwärmung gelingt oder nicht, darüber wird das Engagement eines kleinen Landes am Alpenbogen bloss in minimalem Ausmass mitentscheiden (was dieses Land vom Engagement freilich nicht entbindet).

Unsere Probleme mit Europa nimmt uns hingegen niemand ab. Und Probleme drohen zuhauf. Der Entwurf für ein institutionelles Rahmenabkommen ruht seit Monaten in den Schubladen eines ratlosen und zerstrittenen Bundesrats; wie die neue EU-Kommission unter Ursula von der Leyen auf die Blockade reagieren wird, ist vollkommen ungewiss. Wenig lässt allerdings eine Aufhellung der Atmosphäre erwarten. Die Brexit-Kabale dürfte noch Jahre andauern.

Solange die EU mit den Briten um künftige Beziehungen ringt, haben wir aus Brüssel keine Streicheleinheiten zu erhoffen. So ist fraglich, ob die Schweiz am neuen Forschungsprogramm Horizon Europe teilnehmen kann. An neue sektorielle Abkommen, etwa für Finanzdienstleistungen, ist überhaupt nicht zu denken. Absehbar ist hingegen eine jahrelange Rechtsunsicherheit, die Investoren abschreckt. Es erstaunt nicht, dass die Wirtschaftsverbände und ihre Klientel zunehmend nervös werden. Erste Leidtragende könnte die Medizinaltechnikbranche sein. Sie wäre auf eine baldige Behebung technischer ­Handelshemmnisse angewiesen, doch stehen die Chancen schlecht, dass die EU mitmacht.