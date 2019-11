«Sind die Grünen Partner oder Rivalen? Wahrscheinlich beides»

SP-Präsident Christian Levrat will nach den Verlusten seiner Partei bei den Wahlen vorwärts schauen. Die Linke sei insgesamt gestärkt worden, das mache Mut für die kommende Legislatur.

«Erhebliche Fortschritte» seien bis 2023 möglich in den Bereichen Klimapolitik, Renten, Krankenkassenprämien und Europa, sagte Levrat am Samstag vor den Delegierten der SP Schweiz in Bern. Schliesslich habe das Land nun «das progressivste Parlament seit Jahrzehnten».