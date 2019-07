SP entdeckt die Klimapolitik

Fraktionspräsident Roger Nordmann deutet mit dem Finger nach oben. Immer wieder betonen die Parlamentarier, dass sich auf dem Dach des Stalls eine Solaranlage befinde, mit welcher der Hofbesitzer Dutzende Haushalte versorge. Das ganze Land soll das nun wagen.

Dafür präsentiert die SP einen «Marshallplan» mit 40 Klimaschutz-Massnahmen. Rund drei Milliarden soll der Bund jedes Jahr zusätzlich investieren. Etwa durch die Elektrifizierung von Fahrzeugen und Verkehrsinfrastruktur (500 Millionen Franken), den Ausbau von Solarstrom (500 Millionen Franken) oder das sofortige Verbot fossiler Heizungen in neuen Gebäuden. Am teuersten wäre die Aufstockung des Gebäudesanierungsprogramms um 800 Millionen Franken auf eine Milliarde Franken pro Jahr.

Alte Ideen, neu aufbereitet

Wie das Original der Nachkriegszeit, so soll auch der Marshallplan der SP die Wirtschaft ankurbeln. Die zusätzlichen drei Milliarden sollen Investitionen von 12 Milliarden Franken auslösen, rechnet die SP vor. Nationalrat Eric Nussbaumer erklärt das mit einem Beispiel: Ein Hausbesitzer werde sich eher für eine teurere Wärmepumpe entscheiden, wenn er Bundeszuschüsse erhält. Zudem schlägt die SP eine «Klimabank» vor, für Kredite, die dem Klimaschutz dienen.

Manche der Vorschläge sind nicht neu, wie ein Blick in die Datenbank des Parlaments zeigt, sie wurden insbesondere von Grünen-Politikern schon eingebracht. So die Forderung, die Zugverbindungen ins Ausland auszubauen oder Investitionsvorschriften für Banken zu erlassen. Auch Werbebeschränkungen für die Flugbranche haben die Grünen in der Frühlingssession per Vorstoss angeregt.

Allgemein fragt sich: Will die SP zurückholen, was sie an die Grünen zu verlieren droht? Das Verhältnis zwischen SP und Grünen ist von Ambivalenz geprägt, seit die Grünen in den Achtzigerjahren gegründet wurden: Legen die Grünen zu, verliert die SP – und umgekehrt. Nun legen die Grünen eindeutig zu: In den kantonalen Parlamenten haben sie in der laufenden Legislatur 41Sitze gewonnen, unter dem Strich. Hinzu kommen unerwartete Erfolge auf Exekutivebene. Vieles deutet darauf hin, dass sie im Herbst auch national zulegen.