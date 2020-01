Sippenhaft für Ausländerkinder: Amherd bremst Keller-Sutter aus

Sie wurden am gleichen Tag in den Bundesrat gewählt. Und in ihrem ersten Amtsjahr schienen Justizministerin Karin Keller-Sutter (FDP) und Verteidigungsministerin Viola Amherd (CVP) gut zu harmonieren. Bei der Gesamterneuerungswahl am 11. Dezember übertrumpfte Amherd (218 Stimmen) ihre FDP-Kollegin (169 Stimmen) dann aber deutlich. Und jetzt, gleich zu Beginn des zweiten Amtsjahres, opponiert Amherd gegen Keller-Sutter. In einem vertraulichen Mitbericht an den Bundesrat wirft Amherd der Justizministerin vor, die «Sippenhaft» gegen ausländische Kinder einführen zu wollen.