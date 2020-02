«Schweizer Stimmbevölkerung ist kein Volk von Mietern»

Anhand der Resultate zeigen sich zwei Tendenzen: In der Westschweiz war die Zustimmung höher, respektive die Ablehnung tiefer als in der Deutschschweiz. Der äusserste linke Rand der Schweiz, von ­Basel Stadt über Jura, Neuenburg, Waadt bis Genf ­unterstützte die Vorlage. Alle anderen Kantone waren dagegen.

Zudem sprachen sich alle Schweizer Grossstädte für die Vorlage aus. Am deutlichsten Lausanne (74,3 Prozent) und Genf (68,4). Aber auch in Bern (65), Zürich (62,9), Basel (62,6) und Winterthur (55,9) war die Zustimmung deutlich. Am grössten war der Widerstand gegen die Initiative in Appenzell Innerrhoden (76) und in den Innerschweizer Kantonen Obwalden, Schwyz und Nidwalden.

Quote war verhängnisvoll

Dabei war die Initiative gut ­gestartet, wie Umfragen Ende Dezember zeigten. Die Mehrheit aller Schweizerinnen und Schweizer (57 Prozent) leben in Mietwohnungen und in Genossenschaften (3 Prozent). Und wer von ihnen, so befürchteten die Gegner, ist dagegen, dass mehr bezahlbare Wohnungen geschaffen werden?

Aber letztlich handelte es sich um eine klar linke Initiative, lediglich SP, Grüne und Gewerkschaften unterstützten sie. Und so nahm die Vorlage in der bürgerlichen Schweiz den klassischen Verlauf von Initiativen und verlor von Umfrage zu Umfrage an Zustimmung.