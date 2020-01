Schweizer IS-Kämpfer aus Türkei zurückgeführt

Drei mutmassliche IS-Kämpfer wurden am frühen Donnerstagabend von der Türkei in die Schweiz zurückgeführt. Dies bestätigte die Bundesanwaltschaft gegenüber «SRF News». Die Verdächtigen, zwei Männer und eine Frau, seien heute um 17 Uhr am Flughafen Zürich gelandet. Die Rückführung geschah in Kooperation mit dem Schweizer Aussendepartement, wie das SRF weiter meldet.