Schweiz will Synagogen besser schützen

Es handelt sich dabei um Minderheiten, die sich etwa durch eine gemeinsame Lebensweise, Kultur, Religion, Tradition, Sprache oder sexuelle Orientierung auszeichnen, wobei jüdische und muslimische Gemeinschaften im Fokus stehen dürften.

In der deutschen Stadt Halle hat am Mittwoch ein mutmasslicher Rechtsextremist versucht, mit Waffengewalt in eine Synagoge einzudringen. Als ihm das nicht gelang, erschoss er vor der Synagoge und in einem nahen Döner-Imbiss zwei Menschen. Er floh vom Tatort und wurde am Nachmittag festgenommen.

Sicherheitskräfte begannen in Leipzig, Dresden, Berlin und vielen anderen Städten Synagogen mit zusätzlichen bewaffneten Einheiten zu schützen. Auch in Zürich bewachte die Polizei mehrere Synagogen, wie Beamte vor Ort gegenüber Medien bestätigten.