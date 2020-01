Schweiz unterstützt Projekte in Eritrea mit 6 Millionen Franken

Die Schweiz unterstützt in Eritrea in den kommenden drei Jahren verschiedene Projekte im Bereich der Berufsbildung mit 6 Millionen Franken. Damit will die Schweiz die persönlichen Perspektiven für einen Verbleib in der Heimatregion stärken.

Zusätzlich wird die Zusammenarbeit auf Fragen der wirtschaftlichen Entwicklung wie Mikrokredite und Unterstützung der Gründung von Kleinunternehmen ausgeweitet, wie das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) am Donnerstag mitteilte.