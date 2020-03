Schweiz im Lockdown: Bund erläutert Massnahmen Viele Fragen blieben gestern beim Bundesrat offen. Nun folgt mehr Klarheit, was die Umsetzung des Not-Regimes anbelangt. Wir berichten laufend. cpm/sho

Der vom Bundesrat am Montagnachmittag erklärte Notstand der Schweiz ist um Mitternacht in Kraft getreten. Sämtliche Geschäfte und Lokale, welche nicht zur Grundversorgung gehören, mussten daher vorübergehend geschlossen werden. Um Mitternacht traten in der Schweiz zudem weitere verschärfte Massnahmen des Bundesrats gegen die Coronavirus-Epidemie in Kraft. Zur Unterstützung der zivilen Behörden erhöhte der Bundesrat darüber hinaus die Obergrenze für den Assistenzdienst von 800 auf 8000 Armeeangehörige.

In diesen Minuten präzisieren folgende Amtschefs, Direktoren und Staatssekretärinnen (im Livestream oben):

Daniel Koch, Leiter Abteilung Übertragbare Krankheiten (BAG)

Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, Staatssekretärin, Seco/WBF

Christian Bock, Direktor Eidg. Zollverwaltung, EFD

Raynald Droz, Brigadier, Stabschef Kommando Operationen

Hans-Peter Lenz, Leiter Krisenmanagementzentrum, EDA

BAG: Geschätzt 2650 positiv Getestete in Schweiz und Liechtenstein

Rund 2650 Personensind in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein bisher positiv auf das Coronavirus getestet worden. Diese geschätzte Zahl gab am Dienstag das Bundesamt für Gesundheit (BAG) bekannt.

Bis am Morgen war die Infektion gemäss diesen Angaben bei 2269 Personen definitiv bestätigt worden. Bei 162 weiteren stand die Bestätigung noch aus und 270 Meldungen waren noch nicht erfasst.

Gemäss einer Zählung von Keystone-SDA sind am Coronavirus seit dem 5. März bereits 25 Menschen gestorben. Es handelt sich insbesondere um ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen.

Das BAG hingegen meldete 19 Todesfälle durch die Lungenkrankheit Covid-19. Die Zahl könne von den Angaben der Kantone abweichen, schreibt es dazu.

BAG klärt Fragen für den privaten und den beruflichen Alltag

Die neue «ausserordentliche Lage» in der Schweiz wirft viele Fragen auf. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat in einem Merkblatt einige Antworten auf Fragen aus dem alltäglichen Leben und dem Berufsalltag festgehalten. So ist etwa ein privates Essen mit Freunden nicht verboten und Kinder dürfen sich in kleinen Gruppen bis fünf Personen zum Spielen treffen.

Bei allen Treffen sollen die Empfehlungen betreffend Hygiene und der nötige Abstand möglichst einhalten werden, schreibt das BAG im Merkblatt, das es auf seiner Webseite publiziert hat. Zudem seien die sozialen Kontakte grundsätzlich auf ein absolutes Minimum zu reduzieren.

Gemischte Läden, Metzgereien, Tearooms

Unklar war die Situation etwa für Betreiber von Läden, die neben Produkten für den alltäglichen Bedarf - diese dürfen offen bleiben - auch andere Ware anbieten. Bei grösseren Geschäften mit verschiedenen Abteilungen müssen die Abteilungen für den nicht täglichen Bedarf abgesperrt werden.

In kleinen Läden, wo die unterschiedlichen Waren oft nebeneinander im gleichen Regal liegen, müssen die Produkte wegen des unverhältnismässigen Aufwands nicht getrennt werden.

Offen bleiben dürfen auch Bäckereien und Metzgereien, da sie als Lebensmittelläden gelten. Allerdings gibt es eine Einschränkung: So dürfen Bäckereien nur noch über die Theke verkaufen. Bäckereien mit Tearooms müssen den Café-Teil schliessen.

Tattoo-Studio, Gärtnerei, Baustellen

Unklar war auch die Frage, wer unter das Verbot für personenbezogene Dienstleistungen mit Körperkontakt fällt. Neben Coiffeur-, Kosmetik- und Massagesalons müssen auch Tattoo-Studios schliessen. Wer sich nur beraten lassen will, kann das.

Gewerbebetriebe sind von den Verboten nicht erfasst, sie können weiterhin ihre Arbeit ausüben. Wenn aber etwa eine Landschaftsgärtnerei einen öffentlich zugänglichen Laden hat, muss sie diesen schliessen. Weitergearbeitet werden darf auch auf Baustellen.

Klarheit schafft das BAG auch bei der Ausnahmeregelung für Hotels. Dieses Ausnahme gilt auch für Motels, Jugendherbergen und SAC-Hütten. AirBNB-Angebote unterliegen keiner Einschränkung.

Physiotherapeut, Zahnärztin, Akupunkteur

Praxen und Einrichtungen von Gesundheitsfachpersonennach Bundesrecht und kantonalem Recht können offen bleiben. Als Gesundheitsfachpersonen gelten gemäss Gesetz neben dem Pflegefachpersonal die Physio- und Ergotherapeuten, Hebammen und Entbindungspfleger, Ernährungsberaterin und Ernährungsberater, die Optometristen und Osteopathen.

Nach kantonalem Recht gelten zusätzlich als Gesundheitsfachpersonen die Akupunkteure, Augenoptiker, Dentalhygieniker, Psychotherapeuten, Heilpraktiker, Homöopathen, Podologen und Therapeuten der traditionellen chinesischen Medizin (TCM).

Die Gesundheitseinrichtungen sind allerdings dazu verpflichtet, unnötige oder nicht dringliche Eingriffe und Behandlungen, die verschoben werden können, auszulassen. Als nötig und nicht aufschiebbar gelten alle ärztlich verordneten Behandlungen und Therapien, wie eine ärztlich verordnete Physiotherapie.

Das Aufbieten der ersten Truppen der Armee hat funktioniert

Die Armee hat am Montag und Dienstag zur Unterstützung der zivilen Behörden im Kampf gegen das Coronavirus die ersten Truppen aufgeboten. Die Mobilmachung hat gemäss Armee funktioniert. Weitere Aufgebote würden folgen.

Die Mitglieder der Truppen seien mit einem Vorlauf von einem bis maximal drei Tagen bis zum Einrückungszeitpunkt aufgeboten worden, schrieb Armeesprecher Stefan Hofer auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Einen Tag zuvor hat der Bundesrat über die Mobilmachung von bis zu 8000 Armeeangehörigen informiert.

Wie viele Angehörige der Armee an welchem Tag und in welchem Kanton oder Einsatzort einrücken, kommuniziert die Armee nicht. Die Aufgebote und die Verteilung hänge von der Lagenentwicklung und den Gesuchen der zuständigen Behörden ab.

Aktuell unterstützt die Armee aus dem Kanton Tessin neun Begehren, wie Hofer schrieb. Gesuche aus weiteren Kantonen seien in Bearbeitung. Bis am Montag lagen Anfragen der Kantone Tessin, Graubünden, der beiden Basel und Thurgau vor. Bereits am Montag rückten die Armeeangehörigen des Spitalbataillons 5 in die Innerschweiz ein. Sie wurden gemäss den angemeldeten Bedürfnissen auf die Einsatzorte verteilt.A

Ambulanzfahrten und Bettendesinfektion

Der Armeeeinsatz zielt in erster Linie darauf ab, das Gesundheitswesen mit sanitätsdienstlichen Leistungen zu unterstützen. Mobilisiert werden daher zunächst Armeeangehörige der vier Spitalbataillone sowie der fünf Sanitätskompanien. Dafür kann die Armee rund 3000 Personen für sanitätsdienstliche Unterstützung stellen. Diese stehen gemäss Hofer sofort bereit.

Die Eingerückten werden Arbeiten vor allem in der Pflege, bei der Patientenüberwachung, bei sanitätsdienstlichen Transporten übernehmen. Zudem werden sie in der Spitallogistik eingesetzt, etwa bei der Desinfektion von Betten oder bei Arbeiten in der Küche, den Wäschereien oder in der Reinigung.

Neben dem Sanitätsdienst soll die Armee in zweiter Linie auch logistische Aufgaben übernehmen. Die Armeeangehörigen werden etwa helfen, Infrastruktur zum Beispiel für die Verteilung von Lebensmitteln aufzubauen und Transporte durchzuführen. Als dritter Pfeiler wird die Armee im Sicherheitsbereich eingesetzt. Die Armeeangehörigen sollen die kantonalen Polizeikorps entlasten, zum Beispiel durch eine stärkere Unterstützung beim Botschaftsschutz. Auch das Grenzwachtkorps an Landesgrenzen und an den Flughäfen soll Unterstützung erhalten.

Vorbereitungen für weitere Truppen

Damit das Verteidigungsdepartement je nach Entwicklung der Lage rechtzeitig reagieren kann, ist es ermächtigt, auch andere Truppen zur Vorbereitung und Ausbildung aufzubieten. Diese würden vorübergehend einberufen und nach einer Ausbildung von wenigen Tagen wieder aus dem Dienst entlassen. So können sie später für einen Einsatz aufgeboten werden, wenn Kantone entsprechende Gesuche einreichen.

