Schulschliessungen vergrössern den Stress im Gesundheitswesen Eltern suchen Lösungen, um Kinder und Job unter einen Hut zu bringen. Doch das ist nicht so einfach – und wird auch für Spitäler zum Problem. Catherine Boss , Nadja Pastega , Oliver Zihlmann

Eine Pflegefachfrau betreut im Spital ein Baby. Keystone

«Ich weiss nicht, wie ich das meistern soll.» Der Satz beherrscht die Gespräche an den Esstischen, den Telefonen, in den Stuben der Schweiz. Seit der Bundesrat den Unterricht an den Schulen im ganzen Land verboten hat, stehen Hunderttausende berufstätige Mütter und Väter vor einem grossen Problem: Wer schaut auf mein Kind?