Rekordverlust: Bund verspekuliert 23 Millionen in China

Chinesen jüngst zurückhaltend

Chinas Firmen bremsen ihre Expansion in Europa: Im ersten Halbjahr haben Unternehmen aus der Volksrepublik 2,4 Milliarden Dollar für Firmenkäufe und -beteiligungen in Europa ausgegeben. Das ist ein Rückgang von über 80 Prozent im Vergleich zur ersten Jahreshälfte 2018. Zwar gab es noch 81 Übernahmen und Beteiligungen, doch handelte es sich dabei meist um kleine Deals, wie die Unternehmensberatung EY errechnet hat. In Deutschland gab es keine grössere Übernahme; chinesische Firmen investierten laut EY gerade einmal 505 Millionen Dollar in der Bundesrepublik. 2018 waren es über 10 Milliarden gewesen. In der Schweiz sank die Zahl der Transaktionen im Vergleich zum Vorjahr von sieben auf drei. Das Transaktionsvolumen schrumpfte von 387 Millionen auf 96 Millionen US-Dollar, wobei der angekündigte Verkauf von Gategroup an den chinesischen Investor RRJ Capital diese Einschätzung für 2019 stark ändern könnte. Als eine Hauptursache sieht EY die Schwächephase der chinesischen Wirtschaft, die massgeblich durch den Handelskonflikt mit den USA befördert wird. (sda)