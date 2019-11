Pfister: «Mehrheiten nur noch mit der CVP»

Von dieser Konstellation müsse die CVP profitieren, führte Pfister in seiner Rede an der Delegiertenversammlung am Samstag in Langenthal BE weiter aus. «Wir wollen nicht nur das 'Zünglein an der Waage' sein», so Pfister. «Wir wollen mit eigenständiger Politik Ergebnisse und Resultate hervorbringen.»

«Konsequent für den Erhalt der Bilateralen»

Die neuen Verhältnisse brächten der CVP aber auch die Verantwortung, vermehrt aus der Mitte heraus Lösungen zu präsentieren. Profitieren werde davon die Schweiz, denn jedes Land profitiere, wenn eine «Politik der Mitte» zum Tragen komme. Eine Politik, welche ausgleichend, bewahrend und pragmatisch sei.

Es brauche eine Kraft, die zusammenhalte, denn der Erfolg der Schweiz sei ihr Zusammenhalt. Die politische Mitte und mit ihr die CVP habe den Auftrag, diesen Zusammenhalt zu bewahren.

Pfister kündigte an, die CVP werde sich «konsequent für den Erhalt der Bilateralen», für ein «griffiges CO2-Gesetz» und für die Abschaffung der Heiratsstrafe bei den Steuern und der AHV einsetzen. Bei den Wahlen 2023 will die CVP wieder Wähleranteile gewinnen - dies dank eines Wandels hin zu einer «Partei der Ideen».

Ein Nein und ein Ja für den Februar

Die CVP lehnt die Volksinitiative «Mehr bezahlbare Wohnungen» des Schweizerischen Mieterinnen- und Mieterverbands klar ab. Die Delegierten fassten mit 117 zu 29 Stimmen bei 4 Enthaltungen die Nein-Parole zur Initiative, die am 9. Februar vors Volk kommt.

Die Mehrheit der Delegierten war somit gleicher Meinung wie die Parteispitze, welche ins Feld führte, die Initiative sehe allzu starke Eingriffe des Staats in den Wohnungsmarkt vor.

Ziel des Volksbegehrens ist, dass es in der Schweiz mehr preisgünstigen Wohnraum gibt. Der Anteil des gemeinnützigen Wohnungsbaus an neu gebauten Wohnungen soll künftig gesamtschweizerisch bei mindestens zehn Prozent liegen. Klar Ja sagt die CVP Schweiz zur Ausweitung der Anti-Rassismus-Strafnorm. Diese Norm soll so ausgeweitet werden, dass künftig auch Aufrufe zu Hass und Diskriminierung aufgrund sexueller Orientierung strafbar sind. Auch diese Vorlage kommt am 9. Februar vors Volk.

Mit 125 zu 18 Stimmen bei 8 Enthaltungen fassten die Delegierten die Ja-Parole. Anders als das die Gegner behaupteten, gebe es nach einem Ja zur Ausweitung der Strafnorm keine unverhältnismässige Einschränkung der Gewissensfreiheit, sagt die CVP-Parteispitze.