Parlament will mehr Frauen in den Chefetagen

Mehr Frauen in Machtpositionen: Das will das Parlament. Der Ständerat hat am Mittwoch als Zweitrat Geschlechterrichtwerte für Verwaltungsräte und Geschäftsleitungen gutgeheissen. Die kleine Kammer stellte sich gegen ihre Kommission, die nur einen Richtwert für Verwaltungsräte wollte. Sie folgte mit 27 zu 13 Stimmen dem Antrag einer Minderheit. Demnach soll in Verwaltungsräten grosser börsenkotierter Unternehmen jedes Geschlecht zu mindestens 30 Prozent vertreten sein, in Geschäftsleitungen zu mindestens 20 Prozent.