Papi-Zeit für Politiker

Nach dem Ständerat hat am Mittwoch auch der Nationalrat einem Vaterschaftsurlaub von zwei Wochen zugestimmt. Da ein Referendum zur Stunde eher unwahrscheinlich scheint, dürfte dieser neue Ausbau des Sozialstaates, den man so kurz vor den Wahlen, sozusagen als Geschenk für die emsige Linke, beschlossen hat, bald zum Gesetz werden. Was sind schon zwei Wochen? Was 230 Millionen Franken? So viel dürfte die Massnahme pro Jahr kosten. Ein Klacks für das nahezu reichste Land der Welt, ein Detail in einem der leistungsfähigsten Sozial­systeme des Planeten.