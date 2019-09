Nur ein Viertel hat sein Testament gemacht

Grafik vergrössern

Anlass für die Umfrage ist der «Internationale Tag des Testaments» an diesem Freitag, 13. September. Die Umfrage in Auftrag gegeben hat die Organisation My Happy End, ein Zusammenschluss von mehr als 20 Schweizer Non-Profit-Organisationen. Unter ihnen finden sich die Heilsarmee, das IKRK, Fastenopfer, Brot für alle und Greenpeace.

Zum Umstand, dass nur eine Minderheit das eigene Testament verfasst hat, sagt Beatrice Gallin, die Geschäftsführerin von My Happy End: «Bei der Nachlassregelung gibt es viel mehr Gestaltungsraum, als man denkt.» Und viele sagten sich, so Gallin, es sei ja alles gesetzlich geregelt, ein Testament sei gar nicht unbedingt nötig.

Erbstreitigkeiten verhindern

Gegenwärtig will der Bund den Gestaltungsspielraum im Rahmen des neuen Erbrechts sogar noch ausweiten. National- und Ständerat müssen darüber aber erst noch entscheiden. Demnach sollen die freien Quoten erhöht werden. Bei der freien Quote handelt es sich um denjenigen Teil einer Hinterlassenschaft, den man nach freiem Willen vererben kann und der nicht den festgelegten Pflichterben zukommen muss.

Via Testament soll man ein Zeichen setzen können – für ein Anliegen, das einem persönlich besonders am Herzen liege.

Jährlich werden in der Schweiz schätzungsweise rund 70 Milliarden Franken vererbt. Oft bricht darüber auch Streit aus. In der Umfrage sagen 51 Prozent der Befragten, dass es im Bekanntenkreis schon zu Erbschaftsstreitigkeiten gekommen sei. 28 Prozent haben in der eigenen Verwandtschaft schon solche Auseinandersetzungen erlebt. «Ein Testament kann Erbstreitigkeiten verhindern», betont Beatrice Gallin.