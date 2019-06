Neuer grüner Kurs: Ein Sieg für Petra Gössi

Es war am Schluss genau jene Delegiertenversammlung, die sich Petra Gössi gewünscht hatte. Nicht nur bestätigten die Delegierten in Zürich-Altstetten den grundsätzlich grüneren Kurs der FDP-Präsidentin, sie verschärften das Papier sogar in entscheidenden Punkten. Neu stellt sich der Freisinn hinter das Pariser Klimaabkommen. Die Treibhausgasemissionen sollen somit bis 2050 auf Netto-Null reduziert werden. Die Parteipräsidentenkonferenz empfahl eine schwächere Formulierung, blitzte damit aber ab.