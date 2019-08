Nationalbank soll Erträge aus Negativzinsen herausgeben

Pensionskassen wollen auf die Liste



Alle anderen Vorsorgeeinrichtungen neben der Pensionskasse des Bundes werden nicht direkt mit Negativzinsen belastet – aber indirekt über ihre Geschäftsbanken. Zusammen zahlen sie jedes Jahr mehrere Hundert Millionen Franken. So fordert auch der schweizerische Pensionskassenverband Asip schon seit Jahren, dass sie auf die Liste der Ausnahmen gesetzt werden, wie Direktor Hanspeter Konrad sagt. Schliesslich wolle die Nationalbank mit den Negativzinsen Spekulanten und ausländische Investoren von Anlagen in den Franken abhalten und nicht Schweizer Vorsorgeeinrichtungen in Mitleidenschaft ziehen.

Würde die geplante Volksinitiative des Bundes der Steuerzahler umgesetzt, würde dies die Unabhängigkeit der Nationalbank beeinträchtigen. Zudem erhielten ihre Aktionäre sowie Bund und Kantone je nach Ertragssituation weniger Geld. Die Nationalbank nahm auf Anfrage aber keine Stellung zur Volksinitiative.

Alfred Heer will demnächst ein parteiübergreifendes Initiativkomitee bilden und Anfang 2020 beginnen, Unterschriften zu sammeln. Finanziert würde die Volksinitiative durch den Bund der Steuerzahler. Heer hofft aber auch auf die Unterstützung der Gewerkschaften. Der Gewerkschaftsbund lässt indessen offen, ob er sich daran beteiligt – er will dies erst intern diskutieren.

Heer jedenfalls rechnet sich gute Chancen für seine Initiative aus. «Wenn die Lage so bleibt oder sich sogar noch verschärft, gibt es keinen vernünftigen Grund, dagegen zu sein.»