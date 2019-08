Mit der Umfrage – dem sogenannten Imagemonitor – will Präsenz Schweiz herausfinden, wie die breite Bevölkerung im Ausland die Schweiz sieht. Es ist die zweite Erhebung dieser Art. Künftig soll die Umfrage alle zwei Jahre wiederholt werden, um Entwicklungen festzustellen. Gefragt wird etwa nach Spontanassoziationen oder Stärken und Schwächen der Schweiz. Weiter werden Fragen zu Themen wie Wirtschaft, Forschung, Bildung oder Europa gestellt.

Im Begleitschreiben zur Umfrage hebt Präsenz Schweiz die guten Bewertungen hervor. Häufig ist die Rede von einem «sehr guten Ruf» oder von einer «sehr guten Reputation und Qualität». So etwa im Bereich Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit. Die Befragten stimmten zu, dass die Schweiz ein attraktiver Arbeitsort und unternehmerfreundlich ist. Kritischer betrachteten die Befragten die ethische Verantwortung von Schweizer Unternehmen. Insbesondere die Befragten aus den Nachbarländern.

Offen und tolerant?

Die Schweiz wird in der Umfrage als Land eingeschätzt, das kompetent regiert wird. Die Teilnehmer anerkennen zudem den Nutzen der Neutralität für die Vermittlung in Konflikten und die Guten Dienste. Weniger Zustimmung findet diese Aussage in Frankreich und Italien.

Die kritische Haltung der Nachbarländer zieht sich bei anderen Themen weiter: Nur die Hälfte der Befragten aus Italien, Frankreich und Deutschland findet, dass die Schweiz zum Wohlstand in Europa beiträgt und beim Abbau von Ungleichheiten mithilft. Sie bezweifeln auch, dass die Schweiz ein offenes und tolerantes Land ist. Die Befragten in Italien finden gar, dass die Schweiz kein freundliches Land ist.

Nicolas Bideau, Direktor von Präsenz Schweiz, überrascht die Diskrepanz zwischen Nachbarstaaten und anderen Ländern nicht. «Das Bild der Schweiz in der Welt prägen vor allem Exportprodukte wie Schokolade.» Das werde meist positiv bewertet. Politische oder wirtschaftliche Themen würden weniger wahrgenommen. Anders sei dies in Nachbarländern. «Grenzüberschreitende Ereignisse sorgen für Reaktionen und Medienberichte, die weniger positiv sind», sagt Bideau. Das könne in Frankreich etwa der UBS-Prozess sein. Mit Italien wiederum gebe es Spannungen an der Grenze.