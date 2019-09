Mütter bekommen weniger als Soldaten

Auch im Parlament ist das Thema präsent. SP-Nationalrätin Min Li Marti wird noch in dieser Session eine Motion einreichen mit der Forderung, dass die Betriebszulage auch Müttern gewährt werden soll. Vor einigen Monaten hat ihre Berner Parteikollegin Margret Kiener Nellen eine Motion mit ähnlichem Inhalt eingereicht: Der Bundesrat soll eine Vorlage unterbreiten, welche die Schlechterstellung der Mütter gegenüber Dienstleistenden aufhebt. Der Vorstoss von Min Li Marti wurde von Mitgliedern aller Parteien ausser der SVP mitunterzeichnet.

Vaterschaftsurlaub ein Anlass?

Das Parlament hat über die Forderungen von Kiener Nellen und Marti noch nicht befunden. Der Bundesrat hat sich in einer Antwort auf die Motion Kiener Nellen vom Mai 2019 zurückhaltend geäussert. Die Ungleichbehandlung von Männern und Frauen im Erwerbsersatzgesetz sei das «Ergebnis gesetzgeberischen Willens sowie politischer Kompromisse nach langen Verhandlungen». Erste Priorität habe damals die Einführung einer Mutterschaftsversicherung gehabt. Der Bundesrat beruft sich auf die finanzpolitischen Überlegungen und schreibt, eine Gleichstellung der Mütter in diesen Punkten würde andere pendente Gesetzesprojekte gefährden, etwa die Verlängerung des Mutterschaftsurlaubs bei längerem Spitalaufenthalt.

Allenfalls ist der Vaterschaftsurlaub ein Anlass, die Unregelmässigkeiten im Gesetz auszubessern. Denn wenn die zwei Wochen Urlaub für Väter eingeführt werden, muss das Erwerbsersatzgesetz ohnehin geändert werden. Ob und in welchem Rahmen das Parlament das mache, hänge davon ab, ob die Volksinitiative für einen Vaterschaftsurlaub an die Urne komme, sagt Rolf Camenzind vom Bundesamt für Sozialversicherungen. Würde die Initiative angenommen, müsste das Parlament ein Ausführungsgesetz machen und könnte Mütter und Soldaten einander gleichstellen. Falls der Gegenvorschlag in Kraft tritt, so kann er nicht mehr modifiziert werden. Doch das Parlament wäre natürlich frei, eine separate Gesetzesrevision anzustossen.