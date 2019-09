Der Wegzug kommt Monsanto teuer zu stehen

Warten auf die Millionen

Im Fall Monsanto sind in ­Morges die Arbeitsstellen weg, und erhoffte langfristige Steuererträge werden ausbleiben. Stattdessen stellt der Kanton eine Art «Steuerbusse» aus. Weil der ­Kanton Waadt eine sogenannte Claw-back-Klausel im Steuerdeal hat, muss Monsanto einen Teil seiner Steuergewinne zurückzahlen. Man sei im Gespräch mit den Behörden, bestätigt Bayer-Sprecher Patrick Kaiser.

In Morges rechnet man mit einer Steuerrechnung von 50 bis 100 Millionen Franken. Über die Höhe will Kaiser nicht reden. Angesichts der Verhandlungen geht er nicht davon aus, dass es zu einem Rechtsstreit kommt. Laut Experten ist für die Höhe der Steuerbusse nicht die ganze Dauer der Steuererleichterungen massgebend, sondern lediglich die letzten zurückliegenden Jahre. Bayer begann im Fall Monsanto 2016 mit Übernahmeverhandlungen. Man muss wohl davon ausgehen, dass Monsanto spätestens zu diesem Zeitpunkt die in Morges ausgewiesenen Gewinne auf ein Minimum reduzierte, um sich als Braut für Bayer noch attraktiver zu machen.

Gezielte Steuerbefreiungen

Muss Monsanto auch direkte Bundessteuern zurückzahlen? Theoretisch könnte dem Bund der Wegzug aus Morges egal sein, werden ihm doch die Steuern künftig aus Basel zufliessen. In der Praxis ist es allerdings so, dass der Bund Steuerbefreiungen gezielt gewährt, um die wirtschaftlichen Entwicklungen in wenig prosperierenden Regionen zu fördern. In Basel-Stadt hätte Monsanto keine Steuererleichterung bekommen.

Hat das Seco also eine Claw-back-Klausel in die Verfügung einbauen lassen? Die Frage bleibt unbeantwortet. «Zu Steuererleichterungen, die vor Inkrafttreten der revidierten Verordnungen am 1. Juli 2016 gewährt wurden, dürfen wir keine An­gaben machen. Diese unterliegen dem Steuergeheimnis», teilt ein Sprecher mit.

Patrick Kaiser von Bayer erwähnt auf Anfrage Gespräche mit den Kantons-, nicht den Bundesbehörden. Das weist darauf hin, dass der Bund keine Steuernachforderungen stellt. Bis 2016 entschied das Seco von Fall zu Fall, ob es eine Claw-back-Klausel einbaut. Diese Praxis wurde mit der Reform 2016 geändert. «Heute gibt es in jeder Steuervereinbarung eine Klausel», sagt Seco-Experte Martin Godel.