Matter ist der Favorit des inneren Zirkels

Die Ansprüche der SVP an die Nachfolge von Parteipräsident Albert Rösti sind sehr hoch. Magdalena Martullo-Blocher machte dies im Interview mit dieser Zeitung klar: Der oder die Neue müsse führen, schweizweit. In den Kantonalsektionen präsent sein. Helfen, unterstützen und «den Tarif durchgeben». Die Strukturen der Partei stärken und die Kulturen im Land gut kennen. Deutsch und Französisch sprechen, womöglich auch Italienisch oder Romanisch. Was Martullo-Blocher nicht sagte: Er oder sie muss auch im Bundeshaus verankert sein.