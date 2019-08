Kritik an Wahlkampf-Methoden von Operation Libero

Kampagnen-Spezialist und Gründer der Unterschriften-Plattform WeCollect Daniel Graf schreibt auf Twitter Operation Libero entwickle sich «Richtung professionelle Lobbyorganisation. Über Strategien lässt sich gut streiten».

.@operationlibero entwickelt sich mit smartem #WahlCH19 Projekt zweifellos Richtung professionelle Lobbyorganisation . Über Strategien lässt sich gut streiten. Ich persönlich hätte mir mehr kreative Distanz zu Parlament und Parteien gewünscht. — Daniel Graf ???? (@dani_graf) August 28, 2019

Woher stammt das Geld?

Neben dem fragwürdigen Vorgehen beim Anwerben der Kandidaten interessiert auch die Frage, wie Operation Libero 1,5 Millionen Franken für den Wahlkampf auftreiben will. So viel möchte die Organisation laut Tim Guldimann aufwenden. Der ehemalige SP-Nationalrat ist Mitinitiant der Kampagne im Rahmen der nationalen Wahlen. Der Betrag sei nur eine Zielgrösse, die noch nicht erreicht sei, so Guldimann zur WOZ. Woher das Geld stammt, gibt Operation Libero nicht preis. Man werde Mitte September informieren.

Bisher verwies die Organisation stets darauf, dass sie sich zu einem Grossteil durch Kleinspenden finanziere. Offen ausgewiesen werden nur Spenden ab 10'000 Franken, kleinere Beträge würden summiert, heisst es auf der Website von Operation Libero. Dort läuft derzeit auch ein Crowdfunding für eine Inseratekampage. Für 50'000 Franken könne man ein grösseres Inserat schalten, mit 100'000 Franken gleich mehrere.

Insgesamt portiert die Bewegung 41 Kandidatinnen und Kandidaten aus sechs verschiedenen Parteien: Je sieben aus der SP und den Grünen, sechs von der GLP, neun FDP-Politiker, acht CVPler und vier aus der BDP.