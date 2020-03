Es droht eine Ausgangssperre ab 18 Uhr Handydaten sollen zeigen, ob sich die Bevölkerung an die Corona-Einschränkungen hält. Schärfere Regeln sind noch nicht vom Tisch. Beni Gafner , Christoph Lenz

Die Ausgangssperre bleibt für den Bundesrat weiterhin eine Option. Foto: Keystone

«Wir machen keine Spektakel-Politik.» So begründete Innenminister Alain Berset (SP) am Freitag den Verzicht des Bundesrats auf eine Ausgangssperre. Zahlreiche europäische Staaten, darunter auch Frankreich und Italien, haben die Bewegungsfreiheit ihrer Bürger viel stärker eingeschränkt. Doch diese Zeitung weiss: Die Ausgangssperre ist auch in der Schweiz nicht definitiv vom Tisch. Sie bleibt eine Option. Käme das Ausgehverbot, würde der Bundesrat dieses voraussichtlich in zwei Schritten verordnen.